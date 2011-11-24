《即时观点3》台湾第三季GDP成长率上修至3.42%,今明年预估值再度下修

路透台北11月24日电---台湾主计处周四公布,今年第三季国内生产总值(GDP)较上年同期成长3.42%,较10月底时主计处初估的成长3.37%为高,且为两年以来的最低位.

主计处并预估明年全年GDP及消费者物价指数(CPI)年增率分别4.19%及1.14%,原先估值分别为4.38%及1.12%.

今年全年GDP及CPI成长率预估值也同步下修为4.51%和1.37%,原先估值为4.56%及1.51%.

由于今年下半年景气急转直下,这已是主计处连续第四度下修今年经济成长率,5月间主计处原本估计今年经济成长率可望达5.06%的水位.

10月底时主计处公布今年第三季的经济成长率初步概估值为3.37%.[ID:nCT0413432]

以下为主计处公布的相关数据:

* 2011年第三季GDP为成长3.42%,先前概估为成长3.37%

以下为预估值:

* 2011年经济成长率4.51% (前估4.56%)

* 2011年CPI年增率1.37% (先前估1.51%)

* 2011年出口成长13.26% (先前估13.18%)

* 2011年进口成长13.41% (先前估13.27%)

* 2012年经济成长率4.19% (先前估为4.38%)

* 2012年CPI估为成长1.14% (先前估为1.12%)

* 2012年出口成长5.27% (先前估6.68%)

* 2012年进口成长4.67% (先前估6.25%)

以下为市场人士的相关评论:

富邦金控经济分析师RICK LO:

最新的2011年GDP预估差不多,不过2012年的太乐观了.如果明年油价比他们预估的高,GDP成长率可能下滑至3.5-4%.而若欧元区危机升高,美国经济成长率持续放慢,GDP可能跌到3.5%以下.

--台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:

明年不确定性很高,是下档风险.所以我们预估明年GDP在4.0%左右,比官方预估的低.

官方对第一跟第二季的预估满低的,第三季跟第四季时大幅反弹.我比较保守认为,明年下半年的反弹是否真的会那麽强.

如果欧洲债务危机在第一季还是不能解决,那官方再次下修的机会就会比较高.

--群益金鼎证券分析师徐国安:

从全年经济成长率下调,但第三季却上调的动作来看,第四季的表现会不好,明年保四可能会有问题.因台湾以出口为主,既然全球采购经理人指数(PMI)都往下走,表现肯定不好.至于内需,批发销售也与国际贸易有关,也会受累于不景气的拖累.预计经济疲弱状态会延续到明年上半年,但第二季有望落底,因未来半年主要经济体库存去化结束後的回补效应,可望带动出口表现.

近期印尼、巴西等高通膨国家纷纷降息,但台湾因通膨温和且为保持汇率稳定,将会维持停止升息一阵子.等待竞争对手韩国有动作时才会跟进,预估明年会有机会降息.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数.TWII收升0.85%,报6,864.39点.

--台币兑美元TWD=TP收贬4.7分至30.442.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

--参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI|MCE-CMN]

**相关背景**

--台湾央行在第三季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,暂止了连续五度的升息.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)