〔台湾数据〕第三季经济成长率3.42%,今明年全年估值再次下修--消息

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透台北11月24日电---一位接近官方的消息人士周四表示,台湾第三季国内生产总值(GDP)较上年同期成长3.42%,略高于先前公布的概估值3.37%.
消息人士并称,今年及明年全年GDP成长率最新预估为4.51%及4.19%,前次预估值则为4.56%和4.38%.
10月底时主计处公布今年第三季经济成长率预估值为3.37%,并同时下修今年、明年的经济成长率各0.25和0.2个百分点,至4.56%和4.38%.通膨率也下修至1.51%和1.12%.[ID:nCT0413580]
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--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯
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