〔东京汇市〕欧元回升但仍走势艰困,德国标债疲弱引发危机扩散忧虑

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
* 欧元因空头回补而回升,但走势料艰困
* 德国公债标售结果疲弱,加剧危机扩散的疑虑
* 比利时公债对德债利差触及欧元问世以来高点
* 美元兑日圆下滑,日本出口商在假期後重返市场
* 大宗商品货币反弹,但前景仍存在不确定性
路透东京11月24日电---欧元兑美元周四守在七周低点附近,先前德国公债标售结果惨淡,引发欧元区债务危机也开始威胁到这个欧洲最大经济体的忧虑,造成欧元大跌.
尽管欧元在亚洲盘因空头回补而小幅回升,带领其他风险货币同步上扬,但市场人士认为欧元仍会继续承压.
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。