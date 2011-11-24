〔东京汇市〕欧元回升但仍走势艰困,德国标债疲弱引发危机扩散忧虑

* 欧元因空头回补而回升,但走势料艰困

* 德国公债标售结果疲弱,加剧危机扩散的疑虑

* 比利时公债对德债利差触及欧元问世以来高点

* 美元兑日圆下滑,日本出口商在假期後重返市场

* 大宗商品货币反弹,但前景仍存在不确定性

路透东京11月24日电---欧元兑美元周四守在七周低点附近,先前德国公债标售结果惨淡,引发欧元区债务危机也开始威胁到这个欧洲最大经济体的忧虑,造成欧元大跌.