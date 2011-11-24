〔台湾数据〕第三季GDP成长率上修至3.42%,今明年预估值再度下修

路透台北11月24日电---台湾主计处周四公布,今年第三季国内生产总值(GDP)较上年同期成长3.42%,较10月底时主计处初估的成长3.37%为高,且为两年以来的最低位.

主计处并预估明年全年GDP及消费者物价指数(CPI)年增率分别4.19%及1.14%,原先估值分别为4.38%及1.12%.

今年全年GDP及CPI成长率预估值也同步下修为4.51%和1.37%,原先估值为4.56%及1.51%.

由于今年下半年景气急转直下,这已是主计处连续第四度下修今年经济成长率,5月间主计处原本估计今年经济成长率可望达5.06%的水位.

10月底时主计处公布今年第三季的经济成长率初步概估值为3.37%.[ID:nCT0413432](完)

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