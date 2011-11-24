〔两岸金融〕台企银向中国银监会递件申请上海代表处升格为分行

路透台北11月24日电---台湾公股银行之一的台湾中小企业银行(2834.TW)周四表示,已向中国上海银监局递件申请上海代表处升格为分行.

台企银在17日已获台湾金管会同意上海代表处升格为分行.[nCT0421786]随即在22日向陆方递件,且说明未来上海分行的规划与大陆布局策略.

台企银表示,选择于上海设立分行,主要看好上海虹桥、浦东、浦西台商已有几千家,由于市场很大,较不担心台资银行相互竞争.

台企银亦称,未来将由上海分行专责苏州、昆山、上海、无锡等长三角地区的台商市场,香港分行则锁定深圳、东莞等珠三角领域,发挥分区分工互补的功能.

台企银也进一步表示,未来不排除在"绿色通道"省区设立第二个据点.

台企银今年1月至10月累计各项提存前税前净利61.29亿台币,于提列各项提存34.43亿元后,税前净利26.86亿元,每股税前盈馀0.64台币.

台湾金管会及中国银监会首长于上日达成共识,双方同意加速审核申设据点案件.陆方也明确定义了"绿色通道"的省分.[ID:nCT0484273]

目前尚待银监会核准办事处升格为分行的台资银行有:台湾银行,玉山银行以及台企银.

台湾方面,金管会主委陈裕璋也在立法院表示,将会核准中国银行(3988.HK)(601988.SS)等台北办事处升格为分行案的筹备.

目前中国银行、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、招商银行(3968.HK)(600036.SS)以及建设银行(601939.SS)(0939.HK)均已来台设立办事处.(完)