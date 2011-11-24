〔路透基点〕台湾慧洋海运198亿日圆船舶融资案获全额认贷--RLPC

路透香港11月24日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,由台湾合作金库商业银行受托主办的慧洋海运(Wisdom Marine Lines SA)8.5年期198亿日圆等值船舶融资案,已获全额认贷.

另有五家银行加入.预计12月签约.

此宗融资中的约30%额度可用美元动用,融资案是用于支持购买10艘散货船.这些船只将用于为贷款作担保.

美元部分贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120基点,日圆部分贷款利率为较东京银行间拆放款利率(TIBOR)加码120基点.美元部分,若LIBOR与台北银行间美元拆借利率(TAIFX)利差超过30个基点,借方将支付超出的利率.

以三种水准邀请银行参贷:承诺40亿日圆或以上,获得最高费用25个基点.承诺25-39亿日圆和15-24亿日圆最高费用分别为15个基点和5个基点.

该宗贷款有两年的宽限期,分27个季度等额偿付,平均期限约为5.25年.

慧洋海运股份有限公司及其董事长为贷款提供担保,通过10家特殊目的载体(SPV)借入资金.

同时另一笔由台湾土地银行筹组的慧洋海运八年期136亿日圆等值船舶融资案也进入市场.贷款利率较LIBOR或日圆LIBOR利率上浮120个基点.

今年7月,慧洋取得等值43.2亿日圆八年期船舶融资贷款,委托主办行和额度分配行玉山商业银行及台湾合作金库银行.利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或日圆LIBOR加码120个基点.(完)