〔台湾央行〕共发行555.5亿台币存单,发行馀额增加28.5亿

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透台北11月24日电---台湾央行周四表示,今日共发行555.5亿台币存单,相较存单到期金额527亿,存单发行馀额增加28.5亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期462.5亿台币,利率为0.87%;91天期76亿台币,利率为0.93%;182天期17亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,097亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,944.45亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为84亿台币,累计超额准备为1,933亿台币,加计前期1%的超额准备为3,382亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
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