〔路透专访〕台湾高铁争取明年延长特许期,规划股票上市交易--董事长(更新版)

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* 争取明年获得延长特许期限,由35年延至75年以上

* 今年可望首度获利,明年努力维持以符合股票上市规范

记者 董永年

路透台北11月24日电---在政府回应将讨论延长营运特许期後,台湾高铁2633.TWO董事长欧晋德周四首度表示,将积极争取在明年修改合约,由原订的35年延至75年以上,以降低高额折旧费用拖累财务的风险.

兼任高铁执行长的欧晋德并在接受路透专访时指出,若特许期能顺利延长,且至少连续两年获利,高铁将能符合股票自兴柜市场转上市交易的资格,藉由在股市筹措资金,偿还银行的庞大借款,进一步改善财务结构.

"减低利息的方式,就是要有人投资(高铁),让我们把钱还给银行.但目前折旧的方式,让人不敢."他说.

欧晋德在2009年9月接任董事长後,已与银行团争取调降银行自有资金部分的利率,并将固定资产折旧提列方式,由直线法变更为运量百分比法.但纵然如此,每年必须认列占支出逾30%的折旧费用,仍让高铁吃不消.以今年为例,由于高铁发车班次较去年成长了3.3%,但折旧费用却自去年的95亿台币跳增至106亿.

谈到因不合理的合约造成的财务压力,欧晋德苦笑称,他日前拜访日本九州新干线,其负责人也不解地问,"真奇怪,你们经营的这麽好,为什麽天天都在面临破产的危机?"

欧晋德眼中不合理的合约,肇因于台湾高铁联盟在1998年以"政府零出资"的大胆诉求,击败竞争对手中华高铁联盟取得高铁BOT(建设-经营-转让)案,且因台湾对BOT的操作仍不成熟所致.

欧晋德指出,若去除银行利息与折旧认列等支出,台湾高铁的EBITDA(税前息前折旧摊提前营业利益率)高达67.2%,遥遥领先日本国铁的的29.6%、英法海底隧道的49.6%,在全球运输事业的表现名列前茅.

在持续向政府喊话後,官员似乎也察觉问题的严重性.经济日报昨日即报导,交通部高铁局局长朱旭指出,为维持高铁正常营运,已着手探讨修改合约,延长高铁的营运特许期,并将与金管会等跨部会单位进行讨论.

**拟上市筹资**

延长特许期限、降低折旧认列是关键的第一步.能否藉由筹资偿还近4,000亿台币的钜额银行借款,进一步降低高铁财务压力,则是曾在2008年带领台湾救援队伍驰赴四川汶川救灾的欧晋德,亟欲努力的第二步.

"我接任董事长後,已经向很多银行磕头了....其实这麽稳定的企业,应该是银行倒过来求我才对."他说.

欧晋德表示,虽然已在借款利率合理化走了一小步,但为了减轻偿付压力,未来将采取公开募资,也就是将股票由兴柜转上市交易的方式,筹措偿还向银行借款的资金.

营运近五年的高铁今年上半年已转亏为盈,税後净利19.83亿台币,展望全年,欧晋德认为应该会获利,至于明年则要持续努力维持获利状态,如此将可符合股票转上市交易的规范.

"我们不是要争特权,只是要让财务合理化."他强调.

兴柜市场指已申报上市柜辅导契约的公开发行公司股票,在还没有挂牌之前,先在证券商营业处所议价买卖.

台湾高铁是全球单一建设规模最大BOT案,今日股价收低1.4%,报4.93台币.柜台指数.TWOII则跌0.08%报91.53点.(完)

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