〔台湾债市〕殖利率缺乏方向收平盘附近,後市观望

路透台北11月24日电---台湾债市指标券殖利率周四收盘变动不大.交易员指出,盘面缺乏指标性消息左右方向,且年底将近市场心态保守,让各期公债殖利率涨跌方向不一.

交易商指出,尽管日前全球股市重跌,但对台债殖利率的影响也相当有限,这也显示了各方目前的保守观望心态特别浓厚.只不过,大家对国际景气不敢乐观,让多方还是有些利基,短期的五年券看来殖利率下行幅度恐较中长券窄缩.

"台债(殖利率)应该还是碎步向下,就看大家对央行降息的期待够不够深了,"一票券商交易员说.

交易员认为,公债附买回交易的利率未能明显走低,这意味着资金成本居高不下,可能进一步阻碍了短券殖利率下行的幅度.不过交易员也表示,明日因美国感恩节休市,预料台债殖利率水位将胶着在今日附近水位.

美国公债价格周三上涨,打压指标公债殖利率跌至七周低位,因围绕欧元区债务危机最终结局的忧虑支撑美国公债避险魅力.指标10年期美国公债US10YT=RR收益率报1.88%,为10月6日来最低.周二尾盘则报1.92%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.13 1.0333 1.0270-1.0340 66.5

10 100/9 A00109=TWO -0.51 1.3075 1.3030-1.3130 158.5

30 100/8 A00108=TWO -0.80 1.8845 1.8800-1.8860 7.0

交易商指出,目前为止市场对于台湾央行在第四季降息的期待不高,多数还是认为央行可能将维持重贴现率在1.875%不变,这也是短券殖利率不致大跌的原因.

只不过,在中长券方面,交易员认为,由于长线买盘资金仍然过剩,且多数持有者持券都很稳定,因此只要殖利率水位能够符合需求,就有承接买盘会进场.

台湾央行在9月间将重贴现率维持在1.875%不变,暂止了先前连续五次的升息脚步.根据路透10月间所做的调查,17家金融机构中,14家金融机构预估央行将在第四季维持利率不变.(参看台湾央行的利率预估请见TWINT1)

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8845

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3075

5 100/6 A00106=TWO 1.0333

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)