〔台湾汇市〕台币/美元收贬4.7分至一个半月低位,出口商抛汇限缩跌幅

路透台北11月24日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌4.7分,续创一个半月来低位.德国公债标售结果疲弱,引发市场担忧欧债恐蔓延至核心国家,非美货币接连走低,惟月底出口商抛汇需求增加,给予台币支撑.

汇银人士表示,尽管台股今日终止连四日跌势收涨,外资在台股仍卖超,在台北汇市中,外商银行同样偏向买汇,但力道并不强,加上逢高有出口商和央行的美元卖盘陆续出笼,且韩元跌势逐渐缓和,均限缩台币跌幅.

"一开始预期(台币)贬满多,先抓上去一些(美元买盘初期较多),但後来发现外资汇出量其实不多,"一位外汇交易人士称.

台湾主计处周四公布,今年第三季国内生产总值(GDP)较上年同期成长3.42%,较10月底时主计处初估的成长3.37%为高,且为两年以来的最低位.[ID:nCT0484541]交易商对此表示,数据和预估值相去不远,预料对明日汇市影响有限,银行间仍聚焦在台股走势.

"明天还是看台股守不守得住,守不住明天卖压会更重,"一位本地银行人士称.

他们预估,台币明日仍会往30.5元继续测试,交投区间料落在30.40-30.55元间.

台湾加权指数.TWII周四收盘上涨0.85%,至6,864.39点;外资及陆资在台股卖超31.38亿台币,已连续七日卖超,累计金额为465.51亿.[ID:nCT0484671]

台币/美元前次收盘低位出现在10月7日,报30.493元.另外,台币盘中亦触及10月12日30.510元以来最低.

新兴汇市中,多数亚洲货币周四下挫,韩元KRW=跌落至六周低位;因德国公债标售欠佳,引发市场担忧欧债危机正开始冲击这个欧元区最大经济体.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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台北外汇经纪公司 30.442 30.395 30.403-30.500 30.450 6.15 9.88

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元太外汇经纪公司 30.430 30.394 30.403-30.495 30.495 3.19 4.15

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美元/台币六个月期 -0.085/-0.060 -0.095/-0.055

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