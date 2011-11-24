〔台湾汇市〕台币/美元收贬4.7分至一个半月低位,出口商抛汇限缩跌幅

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透台北11月24日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌4.7分,续创一个半月来低位.德国公债标售结果疲弱,引发市场担忧欧债恐蔓延至核心国家,非美货币接连走低,惟月底出口商抛汇需求增加,给予台币支撑.
汇银人士表示,尽管台股今日终止连四日跌势收涨,外资在台股仍卖超,在台北汇市中,外商银行同样偏向买汇,但力道并不强,加上逢高有出口商和央行的美元卖盘陆续出笼,且韩元跌势逐渐缓和,均限缩台币跌幅.
"一开始预期(台币)贬满多,先抓上去一些(美元买盘初期较多),但後来发现外资汇出量其实不多,"一位外汇交易人士称.
台湾主计处周四公布,今年第三季国内生产总值(GDP)较上年同期成长3.42%,较10月底时主计处初估的成长3.37%为高,且为两年以来的最低位.[ID:nCT0484541]交易商对此表示,数据和预估值相去不远,预料对明日汇市影响有限,银行间仍聚焦在台股走势.
"明天还是看台股守不守得住,守不住明天卖压会更重,"一位本地银行人士称.
他们预估,台币明日仍会往30.5元继续测试,交投区间料落在30.40-30.55元间.
台湾加权指数.TWII周四收盘上涨0.85%,至6,864.39点;外资及陆资在台股卖超31.38亿台币,已连续七日卖超,累计金额为465.51亿.[ID:nCT0484671]
台币/美元前次收盘低位出现在10月7日,报30.493元.另外,台币盘中亦触及10月12日30.510元以来最低.
新兴汇市中,多数亚洲货币周四下挫,韩元KRW=跌落至六周低位;因德国公债标售欠佳,引发市场担忧欧债危机正开始冲击这个欧元区最大经济体.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.442 30.395 30.403-30.500 30.450 6.15 9.88
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.430 30.394 30.403-30.495 30.495 3.19 4.15
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.035/0.050 0.045/0.060
美元/台币六个月期 -0.085/-0.060 -0.095/-0.055
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--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。