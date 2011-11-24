〔台湾数据〕今明年GDP预估值再度下修,分析师指明年保四有压力(更新版)

(新增官方与分析师说法)

* 今明年GDP预估值再下修,因全球经济增长疲弱

* 分析师指明年经济成长率要保四可能会有问题

路透台北11月24日电---虽然略为上调第三季国内生产总值(GDP)成长率,不过台湾主计处周四指出,在欧债危机短期难解,以及美国复苏力道脆弱等影响下,今年GDP预估值将自4.56%下修至4.51%;明年预估值也从4.38%下调至4.19%.

今年第三季GDP较上年同期成长3.42%,较10月底时主计处初估的成长3.37%为高,且为两年以来的最低位.

群益金鼎证券分析师徐国安认为,全球经济展望保守,明年台湾经济成长率要保四可能会有问题.预计经济疲弱会延续到明年上半年,但第二季有望落底,因未来半年主要经济体库存去化结束後的回补效应,可望带动出口表现.

主计处在发布的新闻稿中称,展望第四季与明年,美国整体复苏力道脆弱,中国大陆维持稳健成长,惟金融市场信用趋紧,及欧元区经济减弱影响出口增长,成长幅度已有走缓趋势;日本经济逐渐走出重灾阴霾,惟日圆升值、美欧等经济体需求减缓,以及泰国洪水,均冲击未来成长动能.

主计处并下修今年及明年消费者物价指数(CPI)年增率分别至1.37%%及1.14%,原先估值为1.51及1.12%.

由于今年下半年景气急转直下,这已是主计处连续第四度下修今年经济成长率,5月间主计处原本估计今年经济成长率可望达5.06%的水位. (完)

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