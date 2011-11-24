〔台湾债市〕100/9期借券成交23亿台币,加权平均利率0.8094%

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透台北11月24日电---台湾柜台买卖中心公布,周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易馀额 (上日馀额)
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100/9 23 0.8168 0.7900 0.8094 158.5 (158.0)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币.无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)
--记者 董永年; 审校
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。