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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 17:32 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超0.5亿台币

路透台北11月24日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 9.50 11.00 -1.50

票券业 1.00 0.00 +1.00

证券业 9.50 9.00 +0.50(完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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