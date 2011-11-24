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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 17:57 BJT

《外汇动态》据称英镑在1.5580及1.56美元处有卖单伺机而出

0940GMT---交易商指称,在1.5580及1.56美元左右有英镑卖单,在1.5605美元则有期权到期.

英镑/美元GBP=D4日内涨0.2%至1.5543;英国第三季GDP修正值仍为较前季增长0.5%,英国央行委员迈尔斯讲话称预计英国未来几季经济成长率料将极低,对此英镑反应并不大.(完)

--编译 龚芳;审校 张涛

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