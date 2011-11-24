〔台湾货币市场〕短率走软,政府款项透过公股银行注入宽松资金(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率走软,政府款项注入暂泊

* 龙头台湾银行降价消化资金

记者 张雅菁

路透台北11月24日电---台湾银行间短期利率周四走软,银行间开始为下周月底暨期底调整积数之际,部份政府款项透过公股银行注入货币市场,使得整体市况反而颇见宽松气氛,短票利率不升反降,拆款利率亦偏软.

市场人士指出,由于下周五即为提存期底,银行开始为准备金部位预做调度,有缺口的补缺口,反之预期下周将有新钱流入的,则试图再做一点负数.不过,整体而言,今天找钱比消钱容易,因为有见中央政府统筹分配款以及政府基金进到公股的台湾银行暂泊,甚至主动降价以求消化资金.

"今天台银是大善人,市场光靠他们一家就不必太担心了,因为他们有消化资金的压力,"一大型票券商人士称.

另有公股银行人士指出,今日仍见主动丢钱的外商,不过平日多以高价拆出的公股银行,今日因回补积数而未拆出,使得隔拆利率高档到了午後3点前仍停留在0.43%.至于明日逢周五,预期银行间调度倾向谨慎,不过,今日的宽松态势料余音缭绕,资金不至于过于紧俏.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.395%,上日在0.396%;区间为0.299-0.750%,上日在0.299-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,同上日.

**短票利率走低**

短票方面,票券商人士表示,今日台银主动降价"大放送",且其他银行买气亦盛,短票供不应求,使得利率非但未如先前揣测的上测0.87%,反而是0.86%利率都成交稀落.至于明天逢周五,发票量料将增加,不过,银行间预框(预定)动作积极,明日应可顺利过关.

今日30天内短票银行间主要成交利率下滑至0.84-0.85%,上日在0.85-0.86%.

央行今日共发行555.5亿台币存单,相较存单到期金额527亿,存单发行馀额增加28.5亿.[TW/MMTCN]明日到期1,186.5亿.

拆款中心数据PIBC显示,当日超额准备为39亿台币,累计超额准备为1,972亿台币,加计前期1%的超额准备为3,421亿台币.

**公债RP利率持于区间**

债市同业附买回(RP)利率周四大致持平.今日有79亿台币的兆丰银金融债交割,寿险资金供应小多小缺,而政府基金转入股市护盘促投信赎回的效果仍馀波荡漾,投信业资金分布较为不均.

资金调度人士指出,盘中见部分投信申购款流入,补齐缺口不难,整体市场资金水位尚称平稳.不过,交易商为提前因应月底资金需求,承作跨月交易时将利率微幅调高1个基点,RP利率仍有缓步向上的压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.72%,大区间则落在0.70-0.73%.(完)