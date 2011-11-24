〔加拿大股市〕创七周以来最低收位,受欧元区不确定性打击

路透多伦多11月24日电---加拿大股市周四收低,来到七周低点,资源类股下滑,此前欧元区领导人的会议未能打消市场对于欧元区债务危机的疑虑.

能源及原物料股为拖累大盘的要角,两大类股各下跌近1%,因原油、天然气及金矿业者受到欧洲放缓的疑虑影响.

Enbridge(ENB.TO)挫跌2.8%至35.11加元,Barrick Gold(ABX.TO)跌1.4%至49.55加元,带动原油及金矿股下跌.

"市场持续受到欧洲这单一因素的打击."Global Securities策略师暨研究副总Elvis Picardo表示."在加拿大股市方面,跌势是由商品类股主导."

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低86.39点,或0.75%,报11,485.32点,为10月5日以来最低收位.

由于美国股市逢感恩节休市,加上北美地区没有重大的业绩新闻,投资人将焦点放在德国、法国和意大利领导人会议结果.

除了同意不向欧洲央行施压要求其扩大援助之外,三国领导人并没有讨论出让投资人感到振奋的结果.

虽然加拿大金融业者对欧洲主权公债的曝险不高,但加拿大金融股周四亦下滑0.7%.蒙特利尔银行(满地可银行,Bank of Montreal)(BMO.TO)跌1.7%至55.25加元,加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)则是跌0.9%至48.35加元.(完)

--编译 张明钧;审校 吴云凌

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