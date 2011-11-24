《综述》法德领导人同意停止就欧洲央行在危机中扮演的角色公开争论

* 萨科齐和梅克尔表示,他们信任欧洲央行会采取合适行动

* "灾难性的"德国公债标售打击信心

* 梅克尔称,欧洲央行的职责"绝对不能"改变

* 德国部会首长呼吁议会反对欧元区共同债券发行

路透法国斯特拉斯堡11月24日电---法国和德国周四同意停止公开争论,欧洲央行是否应该承担更多在主权债务危机恶化时拯救欧元区的责任.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔在与意大利总理蒙堤商谈後表示,他们信任具独立性的央行,在提议欧盟条约调整已达成更紧密财政联盟时,不会干涉到央行对抗通货膨胀的职责.

他们也表达了对蒙堤的支持,相信他可以克服意大利的经济挑战,这与他们对意大利前总理贝鲁斯柯尼几乎毫不隐藏的蔑视形成鲜明对比.

"我们都表达了对欧洲央行和其领导者的信心,也表达了对央行独立性的尊重,必须避免对其做出任何正面或负面的要求,"萨科齐在联合记者会上称.