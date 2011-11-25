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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 08:10 BJT

****欧洲经济指标预测--11月25日-12月2日****

路透11月25日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------11月21日当周--------------------------------

11月25日(五)

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.2% +0.6%

(较上年同期) +6.9% +6.9%

0745 法国消费者信心 11月 81 82

0900 意大利零售销售(较前月) 9月 -- 持平

(较上年同期) -- -0.30%

---------------------------------11月28日当周--------------------------------

11月28日(一)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月初值 持平 持平

(较上年同期) +2.4% +2.5%

消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 持平 +0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.9%

0900 意大利企业信心指数 11月 93.2 94.0

0900 欧元区民间贷款(较上年同期) 10月 +2.3% +2.5%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.6%

M3货供额(较上年同期) +3.0% +3.1%

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 负11

1200 德国GfK消费者信心指数 12月 5.2 5.3

11月29日-12月2日

0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +0.9% +0.3%

11月29日(二)

0700 瑞士UBS消费指标 10月 -- 0.84

0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +0.8%

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加6

抵押贷款额(亿英镑) -- 增加3

抵押贷款批准件数(千件) -- 51.0

M4货供额(较前月) -- -0.4%

1000 欧元区企业景气指数 11月 负0.30 负1.08

经济景气指数 93.9 94.8

工业景气指数 负7.8 负6.6

服务业景气指数 负2.0 0.2

消费者景气指数 负20.4 负19.9

消费者通胀预期指数 -- 24.0

11月30日(三)

0001 英国Gfk消费者信心指数 11月 -- 负32

0745 法国消费者支出(较上月) 10月 +0.2% -0.5%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.2%

0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 11月 减少0.4 增加1

未经季节调整的失业人数(万人) 270 290

经季节调整的失业人数(万人) -- 273.7

经季节调整的失业率 7.0% 7.0%

1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 +2.9% +3.0%

1000 欧元区失业率 10月 10.3% 10.2%

1030 瑞士KOF领先指标 11月 -- 0.80

12月1日-12月31日

0001 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- +1.2%

三个月房价指数(较上年同期) -- -1.8%

12月1日(四)

0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 9.60%

0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.3%

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.9

0843 意大利Markit制造业PMI 11月 42.6 43.3

0848 法国Markit制造业PMI 11月终值 47.6 47.60

0853 德国制造业PMI 11月 47.9 47.9

0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 46.4 46.4

0928 英国CIPS制造业PMI 11月 -- 47.4

12月2日(五)

0815 瑞士零售销售 10月 持平 -0.9%

1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.8% +5.8% (完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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