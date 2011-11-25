欧洲经济指标预测--11月25日-12月2日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月25日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------11月21日当周--------------------------------
11月25日(五)
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.2% +0.6%
(较上年同期) +6.9% +6.9%
0745 法国消费者信心 11月 81 82
0900 意大利零售销售(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.30%
---------------------------------11月28日当周--------------------------------
11月28日(一)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月初值 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.5%
消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 持平 +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
0900 意大利企业信心指数 11月 93.2 94.0
0900 欧元区民间贷款(较上年同期) 10月 +2.3% +2.5%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.6%
M3货供额(较上年同期) +3.0% +3.1%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 负11
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 5.2 5.3
11月29日-12月2日
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +0.9% +0.3%
11月29日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 10月 -- 0.84
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +0.8%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加6
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加3
抵押贷款批准件数(千件) -- 51.0
M4货供额(较前月) -- -0.4%
1000 欧元区企业景气指数 11月 负0.30 负1.08
经济景气指数 93.9 94.8
工业景气指数 负7.8 负6.6
服务业景气指数 负2.0 0.2
消费者景气指数 负20.4 负19.9
消费者通胀预期指数 -- 24.0
11月30日(三)
0001 英国Gfk消费者信心指数 11月 -- 负32
0745 法国消费者支出(较上月) 10月 +0.2% -0.5%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.2%
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 11月 减少0.4 增加1
未经季节调整的失业人数(万人) 270 290
经季节调整的失业人数(万人) -- 273.7
经季节调整的失业率 7.0% 7.0%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 +2.9% +3.0%
1000 欧元区失业率 10月 10.3% 10.2%
1030 瑞士KOF领先指标 11月 -- 0.80
12月1日-12月31日
0001 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- +1.2%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.8%
12月1日(四)
0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 9.60%
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.3%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 11月 -- 46.9
0843 意大利Markit制造业PMI 11月 42.6 43.3
0848 法国Markit制造业PMI 11月终值 47.6 47.60
0853 德国制造业PMI 11月 47.9 47.9
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 46.4 46.4
0928 英国CIPS制造业PMI 11月 -- 47.4
12月2日(五)
0815 瑞士零售销售 10月 持平 -0.9%
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +5.8% (完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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