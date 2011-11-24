〔美国个股〕AT&T为收购T-Mobile USA破局做准备,将提列40亿美元费用

路透伦敦/法兰克福11月24日电---美国电话电报公司(AT&T)(T.N)表示,将预先为收购T-Mobile USA破局做准备,提列40亿美元的费用,这反应出该交易成功的机率愈发渺茫,因持反对立场的政界有力人士认为此交易将减少就业机会.

AT&T和T-Mobile USA的母公司德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)表示,他们将会持续推动这起390亿美元的收购案通过美国司法部的反垄断审查,但暂时撤消对产业监管机构的申请.

"AT&T和德国电信持续推动将德国电信的美国移动通讯资产售予AT&T."两家公司周四发布声明稿指出.美国周四适逢感恩节假期.

AT&T除了发表声明稿以外,不愿就发布的时机置评.

美国司法部及联邦通讯委员会(FCC)均反对此案;这起交易将使得全国性的移动通讯业者减少至三家,而此时正值消费者正努力让收支平衡、而失业率却不断走高的时刻.

若司法部否决这起交易,则FCC批准此并购案也将失去意义;AT&T及德国电信表示,若他们取得美国司法部的批准,则将申请FCC审查程序.

多位分析师表示,这起交易看来要成功的机率相当渺茫.规模不够大的T-Mobile USA迫切需要完成这起交易,该公司是在美国四大移动通讯业者中敬陪末座.(完)