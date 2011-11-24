〔澳洲个股〕Sundance将公布汉龙矿业收购案最新进展,股票暂停交易

国际油市：亚洲燃料油跨月价差小幅收窄，交投淡静
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
路透11月25日电---澳洲Sundance Resources (SDL.AX)称,中国企业汉龙矿业拟以13.4亿澳元收购该公司一案,在公布更新讯息之前,Sundance Resources要求股票暂停交易.
媒体上月报导称,汉龙矿业收购Sundance案将受到阻碍,因为汉龙矿业三位高级主管遭控涉及内线交易而受到调查.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。