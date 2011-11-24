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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 07:43 BJT

〔澳洲个股〕Sundance将公布汉龙矿业收购案最新进展,股票暂停交易

路透11月25日电---澳洲Sundance Resources (SDL.AX)称,中国企业汉龙矿业拟以13.4亿澳元收购该公司一案,在公布更新讯息之前,Sundance Resources要求股票暂停交易.

媒体上月报导称,汉龙矿业收购Sundance案将受到阻碍,因为汉龙矿业三位高级主管遭控涉及内线交易而受到调查.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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