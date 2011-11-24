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宏观经济 | 2011年 11月 25日 星期五 07:36 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月25日

汤森路透11月23日电---11月25日(周五)无标准普尔500企业公布业绩报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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