〔欧洲金融〕匈牙利盼与IMF达成不那麽严苛的协议,标普推迟评等决定

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布达佩斯11月24日电---匈牙利周四表示,正寻求与国际贷款者磋商和"条件极严格的"2008年援助案不同的协议;在此同时,在传出协议磋商计画後,标准普尔也将可能降评的决定推迟至明年2月.
标准普尔周四表示继续将匈牙利主权评等置于信用观察名单,并称预计2012年2月底前,在布达佩斯料完成与国际贷款者的磋商後,始决定其评估结果.
"协议的明确模式将在与IMF的谈判中决定."政府发言人Andras Giro-Szasz在记者会称,但对匈牙利希望获得援助的可能规模则拒绝置评.
"可以确定的是,匈牙利不希望再出现2008年那样的解决方案."他是指当时要求该国实行严格的撙节措施,以换取IMF/欧盟同意提供200亿欧元援助.
Giro-Szasz说,匈牙利希望通过谈判达成一个"安全网",保护其货币和债券避免遭受市场波动打击,政府希望协议能使其仍维持对经济和社会政策的自行决定权.
"这个预防性安全网的目的是刺激成长...并引导本币(福林)--度过汇率风险,及让政府公债收益率--进入正常区间."他说.
对于路透在一场会议时提出有关拟议中协议的问题,IMF的匈牙利代表不愿回应.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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