〔日本个股〕Panasonic计划明年春季起在欧洲出售智能手机--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月25日电---日经新闻报导称,日本电子大厂Panasonic Corp (6752.T)计划再战海外手机事业,这次是从明年春季起在欧洲出售智能手机.
报导称,该公司并计划在北美和亚洲推出智能手机.Panasonic正与一家在欧洲多国营运的主要电信公司进行磋商.
日经表示,Panasonic Mobile Communications Co将研发并销售采取谷歌(GOOG.O) Android作业系统的智能手机,这些手机将在该集团位于东南亚的工厂或由一家电子制造服务商来组装.
报导指出,该公司目标是2015年度在海外售出750万支手机,这些产品是其整体出货量的一半.
Panasonic是在2005年度退出欧洲和中国的手机事业,因面临价格竞争激烈等等因素.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。