〔日本个股〕Panasonic计划明年春季起在欧洲出售智能手机--日经

路透11月25日电---日经新闻报导称,日本电子大厂Panasonic Corp (6752.T)计划再战海外手机事业,这次是从明年春季起在欧洲出售智能手机.

报导称,该公司并计划在北美和亚洲推出智能手机.Panasonic正与一家在欧洲多国营运的主要电信公司进行磋商.

日经表示,Panasonic Mobile Communications Co将研发并销售采取谷歌(GOOG.O) Android作业系统的智能手机,这些手机将在该集团位于东南亚的工厂或由一家电子制造服务商来组装.

报导指出,该公司目标是2015年度在海外售出750万支手机,这些产品是其整体出货量的一半.

Panasonic是在2005年度退出欧洲和中国的手机事业,因面临价格竞争激烈等等因素.(完)