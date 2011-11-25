《全球重要经济事件一览表》--11月25日-12月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月25日(五)

柏林--荷兰、德国及芬兰召开会议,讨论希腊及下一笔援助款的议题

东京--日本央行总裁白川方明在一个证券业团体的会议中发表演说.(0600)

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会会议.(1200)

意大利卡塔尼亚--欧洲央行管理委员会委员维斯科将在一次会议上发表讲话.

马尔他圣朱利安--欧洲央行管理委员会成员Josef Bonnici在金融学会(IFS)发表演说.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)将在英国国家经济社会研究院(NIESR)发表演说(1200)

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)将参加"欧元区经济前景"研讨会(1600).

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在一个关于欧洲经济治理的会议上发表演说(1015).

柏林--德国国会将就2012年联邦政府预算进行表决.财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将在国会发表演说(0730).

11月28日(一)

东京--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚、日本央行副总裁西村清彦将在一场法国巴黎欧洲金融市场协会(Europlace)的研讨会上就金融改革发表谈话.

名古屋--日本央行总裁白川方明与名古屋商界领袖会面,并召开记者会.

东京--芬兰欧洲事务暨外贸部长Alexander Stubb及经济部长Jyri Hakamies访问日本(至12月1日)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布经济展望报告.

华盛顿--美国总统奥巴马、欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)以及欧盟(EU)执委会主席巴罗索将代表参加欧盟-美国峰会.

旧金山--旧金山联邦储备银行召开半年一次的亚洲经济政策会议(至11月30日).

11月29日(二)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

斯德哥尔摩--瑞典央行公布2011年金融稳定报告(0830).

奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告.

里斯本--葡萄牙议会就2012年预算案进行最终投票.

加州斯坦福--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在斯坦福大学经济政策研究所的一个会议上就"制定货币政策"发表演说(11月30日0100).

美国普拉茨堡--加拿大央行副总裁John Murray在纽约州立大学普拉茨堡分校发表演讲(11月30日0030).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚大学特里商学院经济展望会议上就经济前景发表讲话(1727).

旧金山--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦在旧金山联邦储备银行召开半年一次的亚洲经济政策会议上发表演说,讲题为"全球经济复苏中的消费来源"(1630)

旧金山--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)参加旧金山联邦储备银行召开半年一次的亚洲经济政策会议的两个小组讨论,主题分别为"危机後的货币政策",以及"开放新兴经济体的稳健宏观政策"

旧金山--世界银行首席经济学家林毅夫在旧金山联邦储备银行召开半年一次的亚洲经济政策会议上发表演说,题目为"中国与全球经济".(2030)

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席该行召开的半年一次的亚洲经济政策会议记者会(2130).

墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问墨西哥(至11月30日).

达拉斯--欧洲央行执委会成员史塔克在达拉斯联邦储备银行会议上发表演说

11月30日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会公布经济景气报告褐皮书(1800)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会

日内瓦--世界贸易组织(WTO)大会(至12月1日)

京都--日本央行副总裁西村清彦对京都商界领袖发表演说(0130)

旧金山--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在旧金山联邦储备银行半年一次的亚洲经济政策会议上主持两场小组讨论,其一为"亚洲区域政策协调",其二为"全球失衡"(1630)

12月1日(四)

法兰克福--欧洲央行执委会成员普雷特参加一场小组讨论,主题为盘後交易的基础设施.(1130)

华盛顿--金融稳定监督委员会举行会议.主题为"宏观谨慎的工具组:测量与分析"(至12月2日).演讲者包括美国财政部长盖特纳、美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛、美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒以及(已邀请)美国联邦储备理事会理事塔鲁洛.

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在"探讨阻碍房地产复苏因素"的会议中致开幕辞.(1400)

12月2日(五)

汉堡--德国经济论坛.德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)及奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)与会.

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在该行举办的政策论坛致开幕词.(1500)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)