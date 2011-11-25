《台湾报摘》--工商时报11月25日

* 头版头条:

--第二波外资借券紧箍咒再起,外传索罗斯来台大肆放空,主管机关周四劝说政府四大基金及寿险公司,自即日起停止新增借券,已经借券的要提前还券,以抑止外资套利卖压.此政策所点燃轧空战火,下周将掀起外资回补潮.

* 其他:

--元太(8069.TWO)、LG显示器(034220.KS)二年合作关系告终.面板厂现金短绌,LGD为保留现金,停止对Hydis(元太子公司)的投资;元太也宣布,将斥资3,050万美元,由LGD手中买回Hydis的公司债.双方终止投资关系,合作协议也不再执行.

--台湾六家银行大陆分行可望明年首季开办人民币业务.金管会银行局长桂先农表示,合库、土银、一银、彰银、国泰世华银、华银等六银行总经理已向金管会保证,明年元月就会完成向银监会申请.银监会也已承诺收件後只要符合规定,将尽速审批.

--台股近日一度逼近10年线关卡,保险局紧急要求保险业试算风险资本额(RBC),希望了解资本市场波动对各寿险资本适足性的影响.若台股再探底,保险业者透露,金管会不排除可能修改RBC台股认列公式,避免保险资金年底前大量自台股撤离.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.