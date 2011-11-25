《台湾报摘》--经济日报11月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--外资借券放空台股,金管会祭出五大措施,包括提醒保险公司评估借券给外资的收益及成本问题,以及检讨融资性借券的适法性、必要时限期改善等,以安定市场.
* 其他:
--三鼎不动产投资信托基金(REITs)所属不动产公开标售,三商美邦人寿以56.4亿台币取得A标的香槟大楼与诚品物流大楼,其中位于台北市东区的香槟大楼一楼店面每坪单价达853万台币,成为台湾最贵店面,地下室与二楼店面单价也同创全台新高.
--力晶5346.TWO主要债权银行周四举行会议,会中达成共识,同意让力晶再纾困一年,一年内需摊还本金10%,但给予三个月宽限期,待明年3月到11月,每个月须摊还1.23-2.26亿台币.
--宏达电(2498.TW)无预警调降本季财测,智慧手机相关业者神经紧绷,晶片厂联发科(2454.TW)紧急动员召开业务会议,确认第四季营运展望不变;TPK宸鸿(3673.TW)、可成(2474.TW)、新普科技(6121.TWO)等也暂无调整本季财测规划.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。