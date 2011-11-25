《台湾报摘》--经济日报11月25日

* 头版头条:

--外资借券放空台股,金管会祭出五大措施,包括提醒保险公司评估借券给外资的收益及成本问题,以及检讨融资性借券的适法性、必要时限期改善等,以安定市场.

* 其他:

--三鼎不动产投资信托基金(REITs)所属不动产公开标售,三商美邦人寿以56.4亿台币取得A标的香槟大楼与诚品物流大楼,其中位于台北市东区的香槟大楼一楼店面每坪单价达853万台币,成为台湾最贵店面,地下室与二楼店面单价也同创全台新高.

--力晶5346.TWO主要债权银行周四举行会议,会中达成共识,同意让力晶再纾困一年,一年内需摊还本金10%,但给予三个月宽限期,待明年3月到11月,每个月须摊还1.23-2.26亿台币.

--宏达电(2498.TW)无预警调降本季财测,智慧手机相关业者神经紧绷,晶片厂联发科(2454.TW)紧急动员召开业务会议,确认第四季营运展望不变;TPK宸鸿(3673.TW)、可成(2474.TW)、新普科技(6121.TWO)等也暂无调整本季财测规划.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.