〔欧洲金融〕欧洲央行不能扮演最後贷款者角色--执委冈萨雷斯-帕拉莫

路透英国牛津11月24日电---欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)周四表示,欧洲央行不能担任欧元区国家最後防线的放款机构,凸显出央行持续抗拒外界要求其在缓解债务危机中扮演更积极角色的强劲压力.

要求欧洲央行采取行动的压力迅速升高,政治界和金融圈诸多人士均称欧洲央行是唯一能够实际抵抗危机的机构.

欧洲央行已耗资近2,000亿欧元(2,670亿美元)买进问题国家的债券,但欧洲的条约、央行的独立性、以及施压各国政府清理自身财政的期望,让欧洲央行坚持反对祭出全面买债措施.

"欧元区各国政府不能期望欧元区来支应自身的公共赤字,"冈萨雷斯-帕拉莫在给牛津大学欧洲事务研习社主办活动的演讲稿中称.

"欧洲央行不是主权国家的最後防线贷款机构."(完)