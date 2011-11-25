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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 09:25 BJT

〔台湾股市〕开高0.61%,宏达电下调营收预估後连续第二天跌停

路透台北11月25日电---台湾股市周五开高0.61%,钢铁类股.TSTI领涨,不过智能手机制造商宏达电(2498.TW)下挫7%,连续第二天跌停,此前该公司下调其营收预估.

加权股价指数.TWII开盘不久後上升1.1%,报6,942.29点.宏达电挫跌7%至489.50台币.中钢(2002.TW)跳涨5%,此前该公司削减价格试图刺激需求.

台币兑美元TWD=TP下降0.048台币,报30.490台币.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超31.38亿台币,已连续七日卖超,累计金额为465.51亿.[ID:nCT0484671]

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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