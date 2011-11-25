〔台湾股市〕开高0.61%,宏达电下调营收预估後连续第二天跌停

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北11月25日电---台湾股市周五开高0.61%,钢铁类股.TSTI领涨,不过智能手机制造商宏达电(2498.TW)下挫7%,连续第二天跌停,此前该公司下调其营收预估.
加权股价指数.TWII开盘不久後上升1.1%,报6,942.29点.宏达电挫跌7%至489.50台币.中钢(2002.TW)跳涨5%,此前该公司削减价格试图刺激需求.
台币兑美元TWD=TP下降0.048台币,报30.490台币.
台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超31.38亿台币,已连续七日卖超,累计金额为465.51亿.[ID:nCT0484671]
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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