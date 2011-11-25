《新兴市场重要经济事件预告》--11月25日-12月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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11月25日(五)
利马--秘鲁央行总裁Julio Velarde就全球经济前景和对秘鲁的潜在影响发表讲话.
莫斯科--俄罗斯央行举行利率会议.
波哥大--哥伦比亚央行董事会会议.
马耳他圣朱利安--欧洲央行管委Josef Bonnici在金融服务学会发表演说.
布宜诺斯艾利斯--南美洲国家联盟经济与财政部长会议.
11月27日(日)
加德满都--印度财长Pranab Mukherjee访问尼泊尔,签署新的避免双重征税协定.
德国巴登-巴登--俄罗斯经济与财政论坛.俄罗斯央行第一幅总裁Alexei Ulyukayev与俄罗斯副财长Sergey Shatalov将出席.
11月28日(一)
耶路撒冷--以色列央行利率决议(1430).
伦敦--第18届国际俄罗斯银行业论坛(至12月1日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)评估泰国的贸易政策(至11月30日).
11月29日(二)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议.
布达佩斯--匈牙利国会表决2012年预算案关键数据.
布拉格--捷克央行预计将发布银行业压力测试结果更新.
巴西利亚--巴西央行利率会议(至11月30日).
墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问墨西哥(至11月30日).
旧金山--世界银行首席经济学家林毅夫(Justin Lin)在旧金山联邦储备银行一年两次的亚洲经济政策会议上发表题为"中国和全球经济"的讲话(2030).
11月30日(三)
布鲁塞尔--欧盟经济和财政事务理事会会议.
布鲁塞尔--克罗地亚央行副行长Boris Vujcic出席一高层欧洲政策峰会.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
布琼布拉--东非共同体国家首脑会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至12月1日).
地拉那--阿尔巴尼亚央行举行货币政策会议.
苏瓦--斐济央行举行理事会会议.
巴西利亚--巴西央行利率会议(最後一日).
圣地亚哥--智利央行公布11月利率决策会议的会议记录(1130).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行讨论会,主题为"中亚-高加索最新经济前景以及更广泛贸易关系的角色".(2230)
12月1日(四)
首尔--韩国国会料将通过2012年预算案.
马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.
内罗毕--肯亚央行举行货币政策会议.
12月2日(五)
墨西哥城--墨西哥央行举行货币政策会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。