版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 09:22 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月25日-12月2日

(除特别说明,均为GMT时间)

11月25日(五)

利马--秘鲁央行总裁Julio Velarde就全球经济前景和对秘鲁的潜在影响发表讲话.

莫斯科--俄罗斯央行举行利率会议.

波哥大--哥伦比亚央行董事会会议.

马耳他圣朱利安--欧洲央行管委Josef Bonnici在金融服务学会发表演说.

布宜诺斯艾利斯--南美洲国家联盟经济与财政部长会议.

11月27日(日)

加德满都--印度财长Pranab Mukherjee访问尼泊尔,签署新的避免双重征税协定.

德国巴登-巴登--俄罗斯经济与财政论坛.俄罗斯央行第一幅总裁Alexei Ulyukayev与俄罗斯副财长Sergey Shatalov将出席.

11月28日(一)

耶路撒冷--以色列央行利率决议(1430).

伦敦--第18届国际俄罗斯银行业论坛(至12月1日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)评估泰国的贸易政策(至11月30日).

11月29日(二)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议.

布达佩斯--匈牙利国会表决2012年预算案关键数据.

布拉格--捷克央行预计将发布银行业压力测试结果更新.

巴西利亚--巴西央行利率会议(至11月30日).

墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问墨西哥(至11月30日).

旧金山--世界银行首席经济学家林毅夫(Justin Lin)在旧金山联邦储备银行一年两次的亚洲经济政策会议上发表题为"中国和全球经济"的讲话(2030).

11月30日(三)

布鲁塞尔--欧盟经济和财政事务理事会会议.

布鲁塞尔--克罗地亚央行副行长Boris Vujcic出席一高层欧洲政策峰会.

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.

布琼布拉--东非共同体国家首脑会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至12月1日).

地拉那--阿尔巴尼亚央行举行货币政策会议.

苏瓦--斐济央行举行理事会会议.

巴西利亚--巴西央行利率会议(最後一日).

圣地亚哥--智利央行公布11月利率决策会议的会议记录(1130).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行讨论会,主题为"中亚-高加索最新经济前景以及更广泛贸易关系的角色".(2230)

12月1日(四)

首尔--韩国国会料将通过2012年预算案.

马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.

内罗毕--肯亚央行举行货币政策会议.

12月2日(五)

墨西哥城--墨西哥央行举行货币政策会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐