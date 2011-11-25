〔葡萄牙评等〕惠誉下调葡萄牙评等至垃圾级,因债务偏高且前景恶化(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透里斯本11月24日电---评等机构惠誉周四将葡萄牙债信评等下调至垃圾级,称因该国大规模财政失衡,债务偏高,且经济前景恶化威胁到该国对欧盟要求的撙节计画的执行.
惠誉将葡萄牙债信评等由"BBB-"下调至"BB+",仍较穆迪给予的"Ba2"高一个级距.标准普尔给予葡萄牙的评等则仍为投资级.
惠誉指出,衰退情形加剧使葡萄牙政府在削减预算赤字上面临更多挑战,但仍预期该国今明两年可达成财政目标.
"然而,葡萄牙无法达标的风险还是很大--无论是因宏观经济面恶化,还是因该国无法充分支出控制,"惠誉称.
"区域前景恶化也是(葡萄牙)遭降评的一个原因."Rabobank在一份研究报告中称,"这回过头来凸显了系统性降评的风险升高."
惠誉指出,葡萄牙的国营事业是财政风险的另一个重要源头,国营事业已使该国今年几度上修债务和预算赤字数据.葡萄牙政府曾表示今年出现约30亿欧元计划外的财政赤字.
"有鉴于这些下档风险,惠誉认为葡萄牙在2012年将需采行进一步整固措施的可能性很大."惠誉称.
惠誉预计葡萄牙整体债务将在2013年触顶,约相当于国内生产总值(GDP)的116%,远高于去年底的93.3%.
Informacao de Mercados Financeiros经济分析师Filipe Garcia称,尽管降评并未改变葡萄牙政府在纾困方案中的融资条件,但可能使企业的形势恶化.
"(降评)对企业有影响,比如对银行和葡萄牙电力集团(EDP)或Brisa等其他发债者,一国的主权评等对这些业者的评等有很大影响,因此使其面临的形势更困难."Garcia说.
惠誉表示葡萄牙的债务危机对该国银行业构成重大风险."惠誉认为,葡萄牙银行业者将需资本重组,及由欧洲央行提供其更多紧急流动性资金."
惠誉称,若是财政或经济情势恶化,可能导致进一步降评."此外,虽然葡萄牙在2013年底前都有融资支撑,但如果市场形势持续不利,在纾困计画期限将届之际,其主权流动性风险可能明显增加."(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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