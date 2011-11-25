〔台湾债市〕RP利率持稳,资金供需有序料月底赎回不若往常紧俏

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月25日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳.今日市场资金进出量不大,交易商多到期续作,由于近期场内供需有序,交易商预期这个月底的资金需求高峰应不若往常紧俏,料有利率走升压力但也不至大幅攀升.
资金调度人士表示,下周一有178.65亿台币的债券还本付息流入市场,料能抵销部份月底资金赎回压力.不过,资金分配不均的情况在所难免,或有部分交易商为顺利弥平缺口而上调成交利率.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.72%,大区间则落在0.70-0.73%,与上日相同.
交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周二(11月29日)国库券发行,金额200亿台币;周四(12月1日)40亿台币富邦银金融债交割.(完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。