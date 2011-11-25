〔台湾债市〕RP利率持稳,资金供需有序料月底赎回不若往常紧俏

路透台北11月25日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳.今日市场资金进出量不大,交易商多到期续作,由于近期场内供需有序,交易商预期这个月底的资金需求高峰应不若往常紧俏,料有利率走升压力但也不至大幅攀升.

资金调度人士表示,下周一有178.65亿台币的债券还本付息流入市场,料能抵销部份月底资金赎回压力.不过,资金分配不均的情况在所难免,或有部分交易商为顺利弥平缺口而上调成交利率.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.72%,大区间则落在0.70-0.73%,与上日相同.

交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周二(11月29日)国库券发行,金额200亿台币;周四(12月1日)40亿台币富邦银金融债交割.(完)