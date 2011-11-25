《外汇动态》美元/菲律宾披索上涨,後市上看44.20-交易员

0211GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP测试阻力位,菲律宾贸易逆差扩大及欧债危机加深疑虑罩顶.

美元/披索上涨0.3%至43.770,此前曾高见43.820,测试阻力位43.822,此为10月跌势的76.4%回档位.

"我们见到在43.83有少量阻力,但美元看似上攻,因欧债危机正在恶化.因此美元可能会攀抵44.20,"一欧系银行交易员表示.

美元/披索的10月高位为44.230.

该名交易员称,年底前的资金汇回可能会拖累美元/披索的升势,但外部消息将是主要推动力.其并称,"我现在在伺机逢低买进."(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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