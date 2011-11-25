《日本经济焦点》10月核心CPI下滑,显示通缩压力持续浮现

* 10月核心CPI较上年同期下降0.1%,符合预期

* 扣除食品和能源的核心CPI显示通缩压力

* 经济增长受质疑,因强势日损令出口趋软

* 日本财务大臣安住淳:日本将应对投机性汇率波动

路透东京11月25日电---日本核心消费者物价指数(CPI)10月如预期较上年同期下滑,为四个月以来首见;一年前提高香烟税的效应消失,使内需持续疲弱导致的温和通缩压力浮现出来.

10月东京地区数据降幅超过分析师预期,亦反映通缩加剧,支持日本央行将在可预见的未来维持超宽松货币政策的观点.

扣除食品和能源的核心CPI较上年同期下降,显示日本经济仍陷于通缩,因就业市场低迷及消费者需求疲软.

核心CPI下降0.1%,符合市场预期,显示日圆强势及欧洲主权债务危机的溢出效应令总体需求疲软,伤及出口需求.