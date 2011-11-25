《日本经济焦点》10月核心CPI下滑,显示通缩压力持续浮现

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 10月核心CPI较上年同期下降0.1%,符合预期
* 扣除食品和能源的核心CPI显示通缩压力
* 经济增长受质疑,因强势日损令出口趋软
* 日本财务大臣安住淳:日本将应对投机性汇率波动
路透东京11月25日电---日本核心消费者物价指数(CPI)10月如预期较上年同期下滑,为四个月以来首见;一年前提高香烟税的效应消失,使内需持续疲弱导致的温和通缩压力浮现出来.
10月东京地区数据降幅超过分析师预期,亦反映通缩加剧,支持日本央行将在可预见的未来维持超宽松货币政策的观点.
扣除食品和能源的核心CPI较上年同期下降,显示日本经济仍陷于通缩,因就业市场低迷及消费者需求疲软.
核心CPI下降0.1%,符合市场预期,显示日圆强势及欧洲主权债务危机的溢出效应令总体需求疲软,伤及出口需求.
由于本周通过的1,550亿美元重建预算料对经济产生的提振仍需数月时间,东京的决策者可能面临通过出售日损干预汇率,以及放松货币政策的方式辅助经济的压力.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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