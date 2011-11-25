〔澳洲股市〕收盘跌破4,000点,本周下挫4.6%

路透11月25日电---澳洲股市周五收跌1.5%,为连续第六日下跌,银行股和矿业股受挫,因担心欧债危机引发更大层面的衰退及中国经济成长放缓.

本周大盘下跌4.6%,跌幅为两个月来最大.

Woodside Petroleum (WPL.AX)股价一度重挫9%,此前其产量预估不及多数分析师的预期.该股终场收低5.8%至33.36澳元.

大盘成交量较近几日为佳,约为均值的85%.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数下跌59.9点至3,984.3点,跌破重要技术和心理支撑位约4,000点,并收在七周新低.(完)