〔澳洲股市〕收盘跌破4,000点,本周下挫4.6%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月25日电---澳洲股市周五收跌1.5%,为连续第六日下跌,银行股和矿业股受挫,因担心欧债危机引发更大层面的衰退及中国经济成长放缓.
本周大盘下跌4.6%,跌幅为两个月来最大.
Woodside Petroleum (WPL.AX)股价一度重挫9%,此前其产量预估不及多数分析师的预期.该股终场收低5.8%至33.36澳元.
大盘成交量较近几日为佳,约为均值的85%.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数下跌59.9点至3,984.3点,跌破重要技术和心理支撑位约4,000点,并收在七周新低.(完)
--编译 戴素萍;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。