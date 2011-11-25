(重发)《热点透视》欧盟银行压力测试一败涂地,然仍有时间挽回局面

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(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 白云

路透伦敦11月24日电---欧洲银行业压力测试彻底失败,不过现在还有时间挽回局面.上月举行的测试通过允许银行在2012年6月之前达到资本金要求,来鼓励他们缩减资产负债表规模.而银行现在就充实资本金其实远远更好.

上月不成功的欧洲峰会曾很看好那场测试.该测试存在两个问题,第一是不够严格:欧洲银行业管理局(EBA)认为,欧洲银行业者额外需要1,060亿欧元资金,而国际货币基金组织(IMF)认同的资金规模差不多是这个数字的两倍.压力测试几乎没有起到恢复市场对银行业信心的作用.银行现在依然无力发行长期无担保债券,而且变得愈发依赖欧洲央行短期资金支持.

第二个问题是,压力测试通过使用比率体现资本金要求,并给予银行八个月时间达到要求,来鼓励去杠杆化操作.鉴于股价低迷,很多银行迫切希望避免发股融资,取而代之以缩减资产负债表规模的方式,来提高资本充足率.这几乎肯定会带来不幸的副作用,让已然濒临衰退的欧洲经济被进一步打压.

消除损害的最佳方式就是让大家同意提高资本金要求,并接受用一个绝对数字体现这个要求,而不是比率.更高的资本金规模将给予银行和投资者信心,让他们踏实地相信资本问题得到解决.如果要求银行按照一个具体数字去增资,他们几乎不会有动力迅速缩减资产负债表规模.

很多银行可能无力靠自己筹集更多资本.这时,政府就必须介入,将其部分国有化.如果一些政府没有能力实现这点,欧元区就必须出手搭救他们.

为了让苦口良药更容易下咽,欧洲央行也可以提供长期融资,形式是两年或三年期贷款,而不是当前最长为一年期的贷款.这样做的话,银行和政府都会感到满意.在这个过程中,银行获得恰当融资,欧洲央行或许也乐得如此.为了让这个协议落实,每个人都必须做出妥协.与其让僵尸般的银行困扰僵尸般的经济,倒不如这样做,情况会好的多.(完)