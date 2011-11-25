〔台湾债市〕主要殖利率收高,市场担忧欧债问题引发信贷危机

路透台北11月25日电---台湾债市主流券殖利率周五收高,受欧债危机可能引发信贷危机担忧的影响,尤其交易商视为参考指标的日债表现疲弱,令卖压略为加重.

交易商指出,欧债危机正在冲击货币市场,银行间开始缩减放贷的对象.由于债券交易资金很大一部分来自于银行间的拆借,在成本上扬压力下,自然无法支撑殖利率处于低位.台债市场虽然比较封闭,但多少还是会受信贷紧缩的负面讯息影响.

"感觉有点像雷曼倒闭时的气氛,银行间拆借变得紧缩,"一证券商交易主管说.

另一证券商交易员认为,日债今日的走势不佳,10年券殖利率JP10YTN=JBTC创逾三周来最高.由于不少交易商是以美债与日债走势当做操作参考指标,也导致五年券100/6与10年券100/9的卖压增加.

美股期货SPc1ESc1较周三收盘下跌约0.4%.欧洲官员未能抚平投资人对欧债危机可能引爆信贷危机的担忧.

知情人士称,欧洲央行(ECB)正在考虑把向银行提供贷款的期限延长至两年甚至三年,以试图避免欧元区危机造成信贷紧缩,从而威胁到欧元区经济成长.[ID:nCN1242386]德国10年期公债收益率DE10YT=RR周四升至一个月高位,日债收益率<0#JPTSY=JBTC>亦跳涨,因日本投资人对近期升势获利了结.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.27 1.0460 1.0315-1.0470 102.5

10 100/9 A00109=TWO +1.45 1.3220 1.3090-1.3247 135.5

20 100/7 A00107=TWO -0.20 1.7780 1.7780-1.7850 5.5

30 100/8 A00108=TWO +0.15 1.8860 1.8820-1.8860 1.0

展望下周,交易商指出,随着时序进入12月,由于10年增额券100/9R将在8日开始发行前交易,此前盘面将逐渐反映筹码增加的利空,搭配信贷紧缩问题的外围因素,100/9殖利率不排除有上探1.35%支撑的可能.

不过实质买盘的补券需求没有停顿,一证券商交易员称,这两天冷券的交易热络,一些存续期在8-9年的冷券如90/8、95/6等都陆续成交.债市基本呈现交易盘偏空,但实质买盘仍偏多的状态.

"热门券的问题就在殖利率太低,只要弹上来,相信有不少人等着接,"证券商交易主管说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8860

20 100/7 A00107=TWO 1.7780

10 100/9 A00109=TWO 1.3220

5 100/6 A00106=TWO 1.0460

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)