〔台湾汇市〕台币兑美元因欧债疑虑收跌1.8分,後市关注台股走势

路透台北11月25日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌1.8分.市场益发担忧欧债危机加剧,台股开高走低收黑,场上见外资持续汇出,尽管出口商与央行进场抛汇,限缩台币部分跌幅,终场仍收在一个半月来最低.

汇银人士指出,台币盘初因亚币疲弱而走低,随着台股扩大跌幅、韩元贬幅加剧,外商银行逐步加重买汇力道;中午过後,外资汇出力道渐减,有部分外商银行获利了结出场,加上出口商的卖盘助攻下,台币一度由贬转升.

他们并表示,盘中不时见到央行美元卖盘进场调节.

"主要看国际市场如何发展,"一位外汇交易人士称,"我不认为央行会坚守在特定价位,他们只想缓和市场走势."

德国坚决反对欧元区共同债券,并拒绝赋予欧洲央行(ECB)更大权力来对抗危机.交易商对此表示,近来市场担忧情绪高涨不落,欧元走疲,资金纷纷涌往美元避险,但美国联邦储备理事会(美联储,FED)未来可能加强宽松力道,料对美元上档构成压力.

他们强调,台币未来走势关键仍在外资动向,先看台股有无止跌的迹象,预估台币下周一交投区间料落在30.40-30.55元间.

台湾加权指数.TWII周五收盘下跌1.16%,至6,784.52点;外资及陆资在台股卖超91.16亿台币,已连续八日卖超,累计金额为556.67亿.[ID:nCT0485101]

台币兑美元周五收在30.460元,较前一周贬值2.03角,或0.67%.累计今年以来台币已贬逾0.30%,全数抹去此前涨幅.

台币前次收盘低位出现在10月7日,报30.493元.另外,台币盘中亦触及10月12日30.510元以来最低.

新兴汇市中,大多数亚币料将录得连续第四周下跌,其中韩元KRW=可能录得两个月来最大周跌幅,因投资者出脱较高风险资产,担忧欧洲无法摆脱恶化的债务危机.[EMRG/SGCN]

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