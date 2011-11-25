〔台湾货币市场〕短率稳定回升,下周月底暨期底谨慎调度

* 短率稳定回升,但不至有周末前紧俏之感

* 央行冲销力道略放松

* 下周月底暨期底,谨慎调度

记者 张雅菁

路透台北11月25日电---台湾银行间短期利率周五稳定回升,昨日台湾银行降价兜售短钱的暂时性现象消除後,利率略见回升.不过整体资金情势仍偏宽松,并未有周末前常见的趋紧之感.下周为月底暨期底,谨慎调度之余,料不至明显转紧.

市场人士指出,昨日台银积极消化积数,今日则是恢复常态,但在近日台股动荡之际,央行放松拆入隔夜资金力道,有助市场维持宽松态势.下周预期周三及周四在月底前後较有可能偏紧而令利率有上升压力,而以前目累计准备金近2,000亿台币看来,下周五为提存期最後一日,应该可以顺利过关.

"今天没有周五紧的感觉,丢钱的还是比较多,票券商的缺口也很小,"一公股银行人士称.

本地时间15:26,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日在0.395%;区间为0.299-0.750%,上日在0.299-0.75%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,同上日.

**短票利率略回升**

短票方面,票券商人士表示,今日银行间买气尚可,另外藉由与拆款及民间企业的承作,票券商资金缺口压力不大.至于下周,较须留意的是周三,周四时的短票发行量及资金供需情况,不排除回测0.87%的可能性.

今日30天内短票银行间主要成交利率回升至0.85%,至于0.84%及0.86%亦有少量,视天期长短及跨月与否.上日主要在0.84-0.85%.

央行今日存单到期金额1,186.5亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共6,306.5亿台币.依序为周一1,502亿、周二95亿、周三1,222.50亿、周四1,020.50亿、周五2,466.50亿.紧缩因素为周二200亿台币国库券交割.

拆款中心数据PIBC显示,周四修正後当日超额准备为40亿台币,累计超额准备为1,976亿台币,加计前期1%的超额准备为3,425亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周五持稳.今日市场资金进出量不大,交易商多到期续作,由于近期场内供需有序,交易商预期这个月底的资金需求高峰应不若往常紧俏,料有利率走升压力但也不至大幅攀升.

资金调度人士表示,下周一有178.65亿台币的债券还本付息流入市场,料能抵销部份月底资金赎回压力.不过,资金分配不均的情况在所难免,或有部分交易商为顺利弥平缺口而上调成交利率.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.72%,大区间则落在0.70-0.73%,与上日相同.

交易商统计,下周市场紧缩因子如下:周二(11月29日)国库券发行,金额200亿台币;周四(12月1日)40亿台币富邦银金融债交割.(完)