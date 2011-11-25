〔路透基点〕台湾润泰60亿台币贷款案完成额度分配--RLPC

路透香港11月25日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,润泰创新(9945.TW)一项60亿台币15年期贷款已完成额度分配.这项贷款用于支持润泰创新的台铁南港站BOT案(兴建-营运-移转).

统筹主办行及额度分配行-台湾银行承贷12.5亿台币.另外两家主办行及额度分配行--第一银行及土地银行各承贷10.5亿台币.

农业金库及台湾企银各承贷5亿台币,彰化银行及华南银行各承贷3亿台币.

兆丰国际商银、上海商银、台中商银各承贷2.5亿台币,高雄银行及合作金库银行各承贷1.5亿台币.

这项贷款由润泰创新全资持有的特殊目的机构(SPV)借入,分为三部分:A部分为55亿台币15年定期贷款;B部分为3亿台币10年期循环贷款,用于营运资本,可选择延长五年;C部分为2亿台币15年期循环贷款,用于履约担保.

A及B部分贷款利率条件为较邮政储金1年期利率加码90个基点,C部分为一年费用90个基点.

以四种费用水准邀请银行参贷:

承诺20亿台币或以上者,获得20个基点的先付费用

承诺10-19亿台币者,获得12个基点的先付费用

承诺5-9.99亿台币者,获得8个基点的先付费用

承诺3-4.99亿台币者,获得5个基点的先付费用

台铁南港站大楼完工时将作为贷款担保.

财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,利息覆盖比率最低2.5倍.(完)