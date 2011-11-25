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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 16:35 BJT

《外汇动态》交易商预计欧元今日将走软,或偶见轧空交投

0819GMT---伦敦一外汇交易商预计,今日欧元将缓步走跌,偶尔会出轧空的交易.

欧元/美元EUR=跌0.3%至1.3310美元,据称约在七周低位1.3295美元挂出的买单,提供支撑力道.(完)

--编译 龚芳;审校 王丽鑫

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