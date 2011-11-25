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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 16:47 BJT

〔表格〕台湾10月M2年增率连三个月走缓至5.54%,因放款与投资成长减缓

路透台北11月25日电---台湾央行周五公布,10月货币总计数M2年增率为5.54%,已是连续三个月放缓,因放款与投资成长减缓.

累计1-10月的M2平均年增率为5.94%,落于央行今年设定M2年增率目标区间2.5-6.5%的偏上缘.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.

以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):

M2 M1A M1B

2011年

10月 5.54 7.50 5.12

9月 5.85 8.84 6.28

8月 6.16 9.45 7.44

7月 6.18 7.30 7.60

6月 5.99 6.72 8.06

5月 6.14 6.92 8.00

4月 5.88 8.73 8.17

3月 5.97 10.08 9.22

2月 6.12 8.37 9.40

1月 5.59 11.11 9.35

2010年

12月 5.14 8.35 8.77

11月 5.20 8.31 9.18

10月 4.80 11.19 10.05

9月 4.66 14.36 12.15

8月 4.60 12.92 12.29

7月 4.12 15.11 12.49

6月 3.81 15.73 13.22

5月 3.54 15.92 14.67

4月 4.18 15.71 17.92

3月 4.58 18.28 21.57

2月 5.10 22.55 25.27

1月 5.40 18.10 26.17 (完)

欲浏览细节,请点选(www.cbc.gov.tw/mp1.html)

参看台湾货币总计数相关新闻,请点选[TW/MONCN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 乔艳红

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