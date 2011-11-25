《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增431亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月25日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增431亿台币,央行存单未到期馀额为6兆8,069.95亿台币.上周存单发行量净增141.8亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
11/21 (一) 1,743.5 1,674.5 -69.0
11/22(二) 117.5 672.5 555.0
11/23(三) 1,306.0 1,097.0 -209.0
11/24(四) 527.0 555.5 28.5
11/25(五) 1,186.5 1,312.0 125.5
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总计 4,880.5 5,311.5 +431.0
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
11/21 (一) 224.00 80.00
11/22(二) 58.00 33.00
11/23(三) 62.00 42.00
11/24(四) 76.00 17.00
11/25(五) 138.00 24.00
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总计 558.00 196.00(完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。