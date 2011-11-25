版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 17:11 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增431亿台币

路透台北11月25日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增431亿台币,央行存单未到期馀额为6兆8,069.95亿台币.上周存单发行量净增141.8亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11/21 (一) 1,743.5 1,674.5 -69.0

11/22(二) 117.5 672.5 555.0

11/23(三) 1,306.0 1,097.0 -209.0

11/24(四) 527.0 555.5 28.5

11/25(五) 1,186.5 1,312.0 125.5

=============================================================

总计 4,880.5 5,311.5 +431.0

中长天期存单发行量

------------------------------------------------

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11/21 (一) 224.00 80.00

11/22(二) 58.00 33.00

11/23(三) 62.00 42.00

11/24(四) 76.00 17.00

11/25(五) 138.00 24.00

---------------------------------------------

总计 558.00 196.00(完)

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐