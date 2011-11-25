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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 17:19 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业卖超22.5亿台币

路透台北11月25日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 23.50 1.50 +22.00

票券业 1.00 0.50 +0.50

证券业 15.50 38.00 -22.50(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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