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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 17:49 BJT

《外汇动态》欧元/美元隐含波动率仍居高不下,看空欧元后市

0937GMT---一个月期欧元/美元隐含波动率EUR1MO=仍居高不下,报在15.7%左右,仅略低于德债周三标售欠佳後所触及的16%.

风险逆转指标EUR1MRR=ICAP严重倾向欧元下档,几无变动,持于3.05%,偏向欧元卖权.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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