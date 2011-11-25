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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 18:33 BJT

〔亚洲橡胶〕11月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月25日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 248.0 12 248.8 3

1月 251.5 10 250.9 1

2月 255.3 40 252.8 3

3月 258.8 128 257.1 10

4月 261.2 3264 261.1 909

5月 263.0 2718 262.7 970

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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