《亚洲金融市场假期一览表》--11月28日-12月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
亚洲金融市场假期如下:
11月28日(周一)--马来西亚
11月30日(周三)--菲律宾
12月 5日(周一)--泰国
12月 6日(周二)--印度
12月12日(周一)--泰国
12月23日(周五)--日本
12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼
12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰
12月30日(周五)--韩国、菲律宾
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 李婷仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。