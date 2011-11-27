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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 06:26 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初跳升,受意大利援助的希望提振

2154GMT---欧元周一在亚洲盘初跳升,因媒体报导称国际货币基金组织(IMF)正在研究意大利援救方案.

交易商表示,欧元涨势主要是受到希望所带动,若欧洲没有具体的消息传出,其涨势很可能会逆转.

欧元兑美元EUR=报1.3323,周五纽约尾盘报1.3342,稍早曾跳升至1.3342美元,1.3280和1.3325上方的停止单先後遭触发.阻力料在1.3351和1.3412.

风险货币上扬,澳元和新西兰元均上涨1%.

意大利周一稍後将标售80亿欧元债券,德国将公布消费者物价指数(CPI)和消费者信心调查.(完)

--编译 王冠中;审校 吴云凌

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