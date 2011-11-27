版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 06:34 BJT

《日本重要政经日程》--11月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0000 - 欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚、日本央行副总裁西村清彦在一场欧洲地区金融改革研讨会中发表演说.诺亚将在0145GMT发表简报.

0100 - 日本央行总裁白川方明在名古屋会见企业领袖.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐