〔东京汇市〕欧元受空头回补推升,意大利获得援助的希望升高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元跳升至1.3342美元,纽约尾盘报1.3230
* 媒体报导引发援助意大利的希望
* 市场仍持质疑态度,等待消息确认
路透悉尼11月28日电---欧元周一亚洲盘初在清淡交投中受一波空头回补推升,因对于欧洲官员本周将大刀阔斧解决欧元区债务危机的希望再次升高.
交易商称,媒体周末报导暗示,国际货币基金组织(IMF)正在准备总值高达6,000亿欧元的意大利援救计画,进一步提振了市场信心.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。