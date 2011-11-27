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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 06:45 BJT

〔东京汇市〕欧元受空头回补推升,意大利获得援助的希望升高

* 欧元跳升至1.3342美元,纽约尾盘报1.3230

* 媒体报导引发援助意大利的希望

* 市场仍持质疑态度,等待消息确认

路透悉尼11月28日电---欧元周一亚洲盘初在清淡交投中受一波空头回补推升,因对于欧洲官员本周将大刀阔斧解决欧元区债务危机的希望再次升高.

交易商称,媒体周末报导暗示,国际货币基金组织(IMF)正在准备总值高达6,000亿欧元的意大利援救计画,进一步提振了市场信心.

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