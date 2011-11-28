《一周经济焦点》全球经济面临挑战,诸多不确定性犹存

* 欧元区处于温和衰退,标债面临挑战

* 财经首长讨论纾困基金,市场持质疑态度

* 美国就业数据预估:11月非农就业岗位增加12万个

* 美国制造业料持坚,汽车销售守稳

* 尽管美国坚稳,但2012年前景仍存在不确定性

记者 Stella Dawson 编译 王冠中

路透华盛顿11月27日电---全球经济整处于滑坡.欧元区显然陷入了温和衰退,而全球其他经济体则在勉力守稳.

中国经济放缓,日本出口大减.东欧国家步履蹒跚,因欧元区银行业缩减放款,使得信贷枯竭.

在美国方面,有所改善的经济情况又被多少蒙上些阴影,因此前公布了好坏参半的经济数据,且第三季成长率下修至2.0%,削弱了第四季表现强劲的希望.10月消费者支出放缓,企业投资亦减弱,显示出美国经济复苏仍旧疲弱且易受到冲击.

在众多不确定下,金融市场呈现震荡走势.欧洲领导人未能就主权债务危机提出可信的解决方案,而美国国会则在削减预算赤字议题上陷入僵局,进一步侵蚀企业和消费者信心,并损及成长前景.

美国劳动市场正是这些问题的缩影.

历经两年的复苏,企业获利畅旺,雇员情况应会大幅回升.然而,美国周五将公布的非农就业数据料将显示经济在原地踏步,11月非农就业岗位料增加12万个,高于前月的增加8万个,但远低于前景改善所需的水准.

"过去五个月的趋势相当稳定,守在仅略高于足以吸收新进劳动人口的水准,但无法大幅拉低失业率,"汤森路透旗下IFR Markets的分析师Jeoff Hall说.

事实上,美国大型企业再次呈现审慎态度.

波音(Boeing)(BA.N)上周宣布将关闭一座雇有2,100名员工的堪萨斯工厂,因其预期美国联邦预算缩减将会重创国防支出.美国银行(BAC.N)上周开始向技术部门员工发出裁员通知,作为未来数年削减3万个岗位计画的一部分,富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)也开始在裁员.

惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)公布,包括新兴亚洲和拉丁美洲在内,全球需求均趋疲,将在北美和欧洲削减约5,000个工作岗位.

Jerome Levy Forecasting Center研究主管Srinivas Thiruvadanthai也担心美国财政紧缩将进一步打击美国消费者.

"显然欧洲情况很糟,全球经济情况也在恶化.如果美国消费者感到厌倦,衰退的可能性就会提高,"他说.

Levy Center自9月底以来已预估了欧洲债务危机将透过金融市场、银行业、趋弱的出口和降低的企业获利冲击美国,使美国在2012年陷入衰退.Thiruvadanthai认为没有什麽因素来改变这样的情况.